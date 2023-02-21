Nikita Goylo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Goylo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Goylo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Goylo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Goylo 10 Ağustos 1998 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гойло Никита Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Goylo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sports yapmaktadır. Nikita Goylo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Goylo'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Goylo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Goylo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Goylo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Goylo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2016 yılında Zenit II

1 Temmuz 2018 yılında Zenit 2 S-Pb

31 Temmuz 2020 yılında Akron Togliatti

18 Ocak 2022 yılında Zenit 2 S-Pb

4 Şubat 2022 yılında Nizhny Novgorod

30 Haziran 2023 yılında Zenit 2 S-Pb

Nikita Goylo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Goylo şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Goylo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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