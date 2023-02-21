Edgar Sevikyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Sevikyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Sevikyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Sevikyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Sevikyan 8 Ağustos 2001 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Севикян Эдгар Мартиросович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Sevikyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Edgar Sevikyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Sevikyan'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edgar Sevikyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sevedgar7/

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Edgar Sevikyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Sevikyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Edgar Sevikyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Sevikyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Levante UD Alty

1 Temmuz 2018 yılında Levante Juv. A

1 Ocak 2020 yılında Atl. Levante

6 Temmuz 2022 yılında Pari NN

Edgar Sevikyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Sevikyan şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Edgar Sevikyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 8 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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