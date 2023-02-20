Jacob Emile Dicko Eng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Emile Dicko Eng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacob Emile Dicko Eng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jacob Emile Dicko Eng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jacob Emile Dicko Eng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Emile Dicko Eng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacob Emile Dicko Eng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Emile Dicko Eng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Emile Dicko Eng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Emile Dicko Eng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Emile Dicko Eng 14 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Emile Dicko Eng Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Jacob Emile Dicko Eng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jacob Emile Dicko Eng'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Jacob Emile Dicko Eng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Emile Dicko Eng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jacob Emile Dicko Eng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Emile Dicko Eng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vålerenga II

20 Eylül 2021 yılında Vålerenga

Jacob Emile Dicko Eng kimdir

Jacob Emile Dicko Eng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Emile Dicko Eng şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lyn Fotball (-2020)

Jacob Emile Dicko Eng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jacob Emile Dicko Eng nereli

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