Javi Llabres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Llabres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Llabres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Llabres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Llabres 11 Eylül 2002 tarihinde Binissalem şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Llabrés Exposito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Llabres Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Javi Llabres, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javi Llabres'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Llabres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Llabres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javi Llabres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Llabres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mallorca Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2022 yılında Mallorca

18 Ocak 2023 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Mallorca

Javi Llabres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Llabres şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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