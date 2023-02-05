Jens Thomasen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Thomasen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Thomasen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jens Thomasen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jens Thomasen 25 Haziran 1996 tarihinde Sanderum şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jens Jakob Dyhr Thomasen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jens Thomasen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Jens Thomasen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jens Thomasen'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jens Thomasen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jens Thomasen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jens Thomasen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jens Thomasen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2015 yılında Odense BK

8 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

Jens Thomasen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jens Thomasen şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jens Thomasen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sanderum BK, Odense BK (?-2015)

Danimarka U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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