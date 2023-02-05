Kelyan Guessoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelyan Guessoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelyan Guessoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelyan Guessoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelyan Guessoum 5 Şubat 1999 tarihinde Alès şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelyan Guessoum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Compensation yapmaktadır. Kelyan Guessoum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kelyan Guessoum'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kelyan Guessoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kelyan Guessoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelyan Guessoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelyan Guessoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes Olympique

Kelyan Guessoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelyan Guessoum şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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