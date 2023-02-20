Jeppe Moe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Moe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Moe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Moe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Moe 3 Ağustos 1995 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jeppe Arctander Moe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Moe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Jeppe Moe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalesunds FK futbol takımında oynamaktadır. Aalesunds FK takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jeppe Moe'nin Aalesunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Moe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Moe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeppe Moe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Moe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında ara verdi

28 Ocak 2016 yılında Stabæk Fotball

9 Mart 2022 yılında Aalesund

Jeppe Moe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Moe şuan Aalesunds FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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