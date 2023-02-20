John Olav Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Olav Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Olav Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Olav Norheim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John Olav Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Olav Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Olav Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Olav Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Olav Norheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Olav Norheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Olav Norheim 5 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Olav Norheim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. John Olav Norheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Olav Norheim'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

John Olav Norheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Olav Norheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

John Olav Norheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Olav Norheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mart 2012 yılında Flöy

13 Ocak 2014 yılında IK Start

15 Temmuz 2014 yılında Flöy

31 Aralık 2014 yılında IK Start

24 Temmuz 2015 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2015 yılında IK Start

17 Mart 2016 yılında KFUM Oslo

30 Kasım 2016 yılında IK Start

8 Ocak 2017 yılında Flöy

8 Ocak 2019 yılında Strømmen IF

9 Ocak 2020 yılında FK Jerv

8 Ocak 2023 yılında HamKam

John Olav Norheim kimdir

John Olav Norheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Olav Norheim şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Flekkerøy IF (-2010), IK Våg (2011)

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John Olav Norheim nereli

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