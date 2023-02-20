Oliver Kjaergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kjaergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kjaergaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Kjaergaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Kjaergaard 11 Temmuz 1998 tarihinde Kokkedal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Kjærgaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Kjaergaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDBAEK SPORT GmbH yapmaktadır. Oliver Kjaergaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Kjaergaard'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Oliver Kjaergaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Kjaergaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Kjaergaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Kjaergaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK

22 Şubat 2018 yılında Tromsø IL

2 Ağustos 2018 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2018 yılında Tromsø IL

2 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Haziran 2020 yılında FC Helsingör

7 Şubat 2023 yılında HamKam

Oliver Kjaergaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Kjaergaard şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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