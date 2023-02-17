Jens Martin Gammelby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Martin Gammelby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jens Martin Gammelby kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jens Martin Gammelby ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jens Martin Gammelby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Martin Gammelby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Martin Gammelby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jens Martin Gammelby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jens Martin Gammelby 5 Şubat 1995 tarihinde Ikast şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jens Martin Gammelby Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Jens Martin Gammelby, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jens Martin Gammelby'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jens Martin Gammelbyboyu ve yaşı kaç

Jens Martin Gammelby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jens Martin Gammelby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jens Martin Gammelby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jens Martin Gammelby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2015 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF

5 Ekim 2020 yılında Lyngby BK

30 Haziran 2021 yılında Bröndby IF

21 Ocak 2022 yılında Miedz Legnica

29 Ağu 2022 yılında Bröndby IF

Jens Martin Gammelby kimdir

Jens Martin Gammelby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jens Martin Gammelby şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Midtjylland, Silkeborg IF

Jens Martin Gammelby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dänische Liga-Auswahl takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jens Martin Gammelby nereli

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