Halvor Rodolen Opsahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halvor Rodolen Opsahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halvor Rodolen Opsahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halvor Rodolen Opsahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halvor Rodolen Opsahl 8 Ekim 2002 tarihinde Lillehammer şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Halvor Rødølen Opsahl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halvor Rodolen Opsahl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Halvor Rodolen Opsahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Halvor Rodolen Opsahl'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Halvor Rodolen Opsahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halvor Rodolen Opsahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halvor Rodolen Opsahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halvor Rodolen Opsahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2021 yılında HamKam

Halvor Rodolen Opsahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halvor Rodolen Opsahl şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Halvor Rodolen Opsahl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lillehammer FK

Norveç U20 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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