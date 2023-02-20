Aleksander Melgalvis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Melgalvis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Melgalvis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Melgalvis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Melgalvis 10 Ağustos 1989 tarihinde Brumunddal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Aleksander Melgalvis Andreassen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Melgalvis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksander Melgalvis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksander Melgalvis'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Melgalvis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Melgalvis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Melgalvis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Melgalvis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kongsvinger

5 Şubat 2013 yılında Brumunddal Fotball

1 Ocak 2015 yılında Strømmen IF

8 Ocak 2017 yılında Lillestrøm

20 Ocak 2021 yılında HamKam

Aleksander Melgalvis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Melgalvis şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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