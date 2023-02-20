Lars Jendal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Jendal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Jendal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Jendal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Jendal 24 Nisan 1999 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lars Larsson Jendal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Jendal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Lars Jendal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Lars Jendal'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Jendal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Jendal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lars Jendal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Jendal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında HamKam

18 Ocak 2018 yılında Nybergsund

31 Aralık 2018 yılında HamKam

8 Ocak 2019 yılında Asker

31 Temmuz 2019 yılında HamKam

10 Haziran 2021 yılında Arendal Fotball

31 Aralık 2021 yılında HamKam

Lars Jendal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Jendal şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.