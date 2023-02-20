Tore Andre Soras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tore Andre Soras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tore Andre Soras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tore Andre Soras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tore Andre Soras 18 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Tore André Sørås şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tore Andre Soras Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Tore Andre Soras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tore Andre Soras'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tore Andre Soras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tore Andre Soras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tore Andre Soras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tore Andre Soras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Viking FK

6 Ağustos 2018 yılında KFUM Oslo

8 Ocak 2023 yılında HamKam

Tore Andre Soras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tore Andre Soras şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.