Benjamin Thoresen Faraas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Thoresen Faraas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Thoresen Faraas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Thoresen Faraas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Thoresen Faraas 8 Eylül 2005 tarihinde Flisa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Thoresen Faraas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Benjamin Thoresen Faraas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Thoresen Faraas'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Thoresen Faraas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Thoresen Faraas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Thoresen Faraas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Thoresen Faraas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2021 yılında HamKam

Benjamin Thoresen Faraas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Thoresen Faraas şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benjamin Thoresen Faraas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Flisa AIL (-05/2021), HamKam (05/2021-12/2021)

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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