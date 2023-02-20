Pal Alexander Kirkevold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pal Alexander Kirkevold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pal Alexander Kirkevold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pal Alexander Kirkevold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pal Alexander Kirkevold 10 Kasım 1990 tarihinde Re şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Pål Alexander Kirkevold şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pal Alexander Kirkevold Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Pal Alexander Kirkevold, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pal Alexander Kirkevold'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pal Alexander Kirkevold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pal Alexander Kirkevold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pal Alexander Kirkevold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pal Alexander Kirkevold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında HamKam

27 Ocak 2012 yılında Mjøndalen

1 Ocak 2014 yılında Sandefjord

31 Ağustos 2015 yılında Hobro IK

31 Mart 2016 yılında Sarpsborg 08

31 Aralık 2016 yılında Hobro IK

1 Ağustos 2021 yılında Stabæk Fotball

31 Ocak 2022 yılında HamKam

Pal Alexander Kirkevold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pal Alexander Kirkevold şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ramnes IF, Ivrig IL (2006-2008), Molde FK (2009), Hamarkameratene (-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.