Julian Bakkeli Gonstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Bakkeli Gonstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Bakkeli Gonstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Bakkeli Gonstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Bakkeli Gonstad 29 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Bakkeli Gonstad Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Bakkeli Gonstad'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Bakkeli Gonstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Bakkeli Gonstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Bakkeli Gonstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Bakkeli Gonstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2021 yılında HamKam

Julian Bakkeli Gonstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Bakkeli Gonstad şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Julian Bakkeli Gonstad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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