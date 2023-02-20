Jonas Enkerud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Enkerud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Enkerud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Enkerud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Enkerud 25 Nisan 1990 tarihinde Åsnes şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Enkerud Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Enkerud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Enkerud'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Enkerud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Enkerud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Enkerud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Enkerud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Eidsvold Turn

1 Ocak 2015 yılında Elverum

8 Ocak 2019 yılında HamKam

Jonas Enkerud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Enkerud şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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