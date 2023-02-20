Julian Dunn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Dunn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Dunn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Dunn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Dunn 11 Temmuz 2000 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Julian Fletcher Dunn-Johnson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Dunn Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATG Sports yapmaktadır. Julian Dunn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Dunn'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Dunn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julian.dunn/

Julian Dunn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Dunn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Dunn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Dunn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Haziran 2017 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2017 yılında TFC Academy

1 Ocak 2018 yılında Toronto FC II

13 Nisan 2018 yılında Toronto

10 Ağustos 2020 yılında Valour FC

30 Kasım 2020 yılında Toronto

26 Ağustos 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında Toronto

8 Ocak 2022 yılında HamKam

Julian Dunn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Dunn şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Julian Dunn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U23 takımında 20 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U20 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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