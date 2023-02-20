Vegard Kongsro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vegard Kongsro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vegard Kongsro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vegard Kongsro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vegard Kongsro 7 Ağustos 1998 tarihinde Herøya şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vegard Kongsro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Vegard Kongsro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 20 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vegard Kongsro'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vegard Kongsro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vegard Kongsro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vegard Kongsro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vegard Kongsro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Odds BK II

8 Şubat 2017 yılında Pors Fotball

15 Ağustos 2018 yılında Odds BK II

31 Aralık 2018 yılında Pors Fotball

21 Şubat 2019 yılında Ullensaker/Kisa

24 Mart 2021 yılında Bodø/Glimt

20 Mart 2022 yılında HamKam

Vegard Kongsro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vegard Kongsro şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vegard Kongsro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Herøya IF (-2012), Eidanger IL (2012-2014), Odds BK (2014)

Norveç U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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