Marcus Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcus Sandberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcus Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Sandberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Sandberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Sandberg 7 Kasım 1990 tarihinde Rönnäng şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Robert Marcus Sandberg şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Sandberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Marcus Sandberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Sandberg'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcus Sandberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Sandberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcus Sandberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Sandberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2012 yılında Ljungskile

30 Haziran 2012 yılında IFK Göteborg

1 Temmuz 2012 yılında Ljungskile

1 Aralık 2012 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2016 yılında Vålerenga

3 Ağustos 2018 yılında Stabæk Fotball

25 Ocak 2023 yılında HamKam

Marcus Sandberg kimdir

Marcus Sandberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Sandberg şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rönnängs FF (bis 2006)

Marcus Sandberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Marcus Sandberg nereli

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