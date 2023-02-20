Fredrik Sjolstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Sjolstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Sjolstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Sjolstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Sjolstad 29 Mart 1994 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fredrik Sjølstad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Sjolstad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredrik Sjolstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrik Sjolstad'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Sjolstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Sjolstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Sjolstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Sjolstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında HamKam

20 Ocak 2016 yılında IL Hødd

29 Mart 2017 yılında Kongsvinger

8 Ocak 2019 yılında Molde

18 Ocak 2022 yılında HamKam

Fredrik Sjolstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Sjolstad şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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