Enok Naustdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enok Naustdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enok Naustdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enok Naustdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enok Naustdal 11 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enok Naustdal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Enok Naustdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enok Naustdal'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enok Naustdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enok Naustdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enok Naustdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enok Naustdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Florö SK

1 Ağustos 2022 yılında HamKam

Enok Naustdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enok Naustdal şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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