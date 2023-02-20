Kobe Hernandez Foster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kobe Hernandez Foster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kobe Hernandez Foster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kobe Hernandez Foster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kobe Hernandez Foster 26 Haziran 2002 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Kobe André Hernández-Foster şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kobe Hernandez Foster Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kobe Hernandez Foster, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kobe Hernandez Foster'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kobe Hernandez Foster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kobe Hernandez Foster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kobe Hernandez Foster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kobe Hernandez Foster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2018 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2018 yılında LA Galaxy Acad.

9 Mart 2019 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2019 yılında LA Galaxy Acad.

15 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg U19

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2022 yılında HamKam

Kobe Hernandez Foster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kobe Hernandez Foster şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kobe Hernandez Foster Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Los Angeles Galaxy (-2020), VfL Wolfsburg (2020-2021)

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

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