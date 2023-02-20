Henrik Udahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Udahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Udahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Udahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Udahl 12 Ocak 1997 tarihinde Askim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Udahl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Henrik Udahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Henrik Udahl'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Henrik Udahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Udahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Udahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Udahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2016 yılında CIN Bearcats

6 Şubat 2017 yılında Follo FK

20 Temmuz 2017 yılında Fana IL

27 Mart 2019 yılında Asane Fotball

17 Şubat 2021 yılında Vålerenga

8 Ocak 2023 yılında HamKam

Henrik Udahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Udahl şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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