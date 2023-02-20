Nicholas Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Hagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Hagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Hagen 2 Ağustos 1996 tarihinde Nueva Guatemala de la Asunción şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Guatemala,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas George Hagen Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Hagen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Consultants S.R.L yapmaktadır. Nicholas Hagen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nicholas Hagen'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Hagen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/n_hagen1

http://www.instagram.com/nicholash1/

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Nicholas Hagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Hagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicholas Hagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Hagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Municipal U20

1 Temmuz 2016 yılında CSD Municipal

4 Eylül 2020 yılında FK Sabail

1 Ağustos 2021 yılında HamKam

Nicholas Hagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Hagen şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Nicholas Hagen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Guatemala takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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