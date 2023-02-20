Nicholas Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicholas Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicholas Hagen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nicholas Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicholas Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Hagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Hagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Hagen 2 Ağustos 1996 tarihinde Nueva Guatemala de la Asunción şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Guatemala,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas George Hagen Godoy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Hagen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Consultants S.R.L yapmaktadır. Nicholas Hagen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nicholas Hagen'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Hagen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/n_hagen1

http://www.instagram.com/nicholash1/

Nicholas Hagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Hagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicholas Hagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Hagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Municipal U20

1 Temmuz 2016 yılında CSD Municipal

4 Eylül 2020 yılında FK Sabail

1 Ağustos 2021 yılında HamKam

Nicholas Hagen kimdir

Nicholas Hagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Hagen şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Nicholas Hagen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guatemala takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicholas Hagen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Christoffer Aasbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Aasbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christoffer Aasbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Aasbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Hagen Aalberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Hagen Aalberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Hagen Aalberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Hagen Aalberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wilder Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Cartagena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wilder Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Cartagena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!