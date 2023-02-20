Arne Odegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Odegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Odegard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arne Odegard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arne Odegard 4 Şubat 2004 tarihinde Lillehammer şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Arne Hopland Ødegård şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arne Odegard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arne Odegard'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arne Odegard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arne Odegard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arne Odegard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arne Odegard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında HamKam II

8 Şubat 2023 yılında HamKam

Arne Odegard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arne Odegard şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lillehammer FK (-2019), Lillehammer FK/Faaberg IL (2019), Hamarkameratene (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.