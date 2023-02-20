William Kurtovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Kurtovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Kurtovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Kurtovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Kurtovic 22 Haziran 1996 tarihinde Karlskrona şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsveç,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da William Albin Kurtovic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Kurtovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICON MGMT yapmaktadır. William Kurtovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. William Kurtovic'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

William Kurtovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Kurtovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Kurtovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Kurtovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2015 yılında Sandefjord

4 Nisan 2018 yılında Ullensaker/Kisa

25 Temmuz 2018 yılında Sandefjord

9 Şubat 2023 yılında HamKam

William Kurtovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Kurtovic şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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