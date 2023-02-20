Kristian Lonstad Onsrud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Lonstad Onsrud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Lonstad Onsrud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Lonstad Onsrud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Lonstad Onsrud 22 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Lønstad Onsrud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Lonstad Onsrud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Kristian Lonstad Onsrud, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kristian Lonstad Onsrud'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristian Lonstad Onsrud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Lonstad Onsrud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Lonstad Onsrud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Lonstad Onsrud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2012 yılında Raufoss

12 Ocak 2018 yılında HamKam

Kristian Lonstad Onsrud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Lonstad Onsrud şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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