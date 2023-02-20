Brynjar İngi Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brynjar İngi Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brynjar İngi Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brynjar İngi Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brynjar İngi Bjarnason 6 Aralık 1999 tarihinde Akureyri şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brynjar İngi Bjarnason Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Brynjar İngi Bjarnason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brynjar İngi Bjarnason'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brynjar İngi Bjarnason Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brynjar.ingi/

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Brynjar İngi Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brynjar İngi Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Brynjar İngi Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brynjar İngi Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında KA Akureyri

12 Mart 2017 yılında Einherji

29 Nisan 2017 yılında KA Akureyri

20 Temmuz 2017 yılında Mangi

16 Ekim 2017 yılında KA Akureyri

9 Mart 2018 yılında Mangi

16 Ekim 2018 yılında KA Akureyri

1 Temmuz 2021 yılında Lecce

8 Ocak 2022 yılında Vålerenga

Brynjar İngi Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brynjar İngi Bjarnason şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Brynjar İngi Bjarnason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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