Jose Angel Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angel Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Angel Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Angel Carrillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Angel Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Angel Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Angel Carrillo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Angel Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Angel Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Angel Carrillo 7 Ocak 1994 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya,Filipinler uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ángel Carrillo Casamayor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Angel Carrillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Jose Angel Carrillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Angel Carrillo'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Angel Carrilloboyu ve yaşı kaç

Jose Angel Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Angel Carrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Angel Carrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Angel Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Murcia Imperial

1 Temmuz 2014 yılında Real Murcia

16 Temmuz 2015 yılında Sevilla Atl.

1 Eylül 2017 yılında Cádiz CF

28 Ocak 2019 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2019 yılında H. Beer Sheva

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

23 Kasım 2019 yılında CD Lugo

22 Ağu 2022 yılında SD Huesca

Jose Angel Carrillo kimdir

Jose Angel Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Angel Carrillo şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Jose Angel Carrillo nereli

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