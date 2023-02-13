Gerard Valentin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Valentin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerard Valentin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerard Valentin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerard Valentin 28 Temmuz 1993 tarihinde Avinyonet de Puigventós şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerard Valentín Sancho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerard Valentin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Gerard Valentin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gerard Valentin'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gerard Valentin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Gerardvs40

http://www.instagram.com/gerardvs40/

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Gerard Valentin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gerard Valentin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gerard Valentin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerard Valentin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Girona U19

1 Temmuz 2012 yılında Sevilla FC C

13 Temmuz 2013 yılında UE Olot

6 Temmuz 2014 yılında Gimnàstic

12 Temmuz 2017 yılında Dep. La Coruña

15 Ocak 2019 yılında CD Lugo

30 Haziran 2019 yılında Dep. La Coruña

12 Ağu 2019 yılında CD Lugo

21 Temmuz 2020 yılında Dep. La Coruña

14 Eylül 2020 yılında CD Lugo

27 Ocak 2022 yılında SD Huesca

Gerard Valentin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerard Valentin şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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