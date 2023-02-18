Jovan Mituljikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Mituljikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Mituljikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Mituljikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Mituljikic 20 Ocak 2003 tarihinde Negotin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Митуљикић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Mituljikic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola yapmaktadır. Jovan Mituljikic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jovan Mituljikic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Mituljikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Mituljikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jovan Mituljikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Mituljikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

31 Aralık 2022 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2023 yılında Kızılyıldız

15 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Jovan Mituljikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Mituljikic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Jovan Mituljikic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.