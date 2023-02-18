Miroslav Bjelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Bjelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Bjelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Bjelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Bjelos 29 Ekim 1990 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Мирослав Бјелош şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Bjelos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini be.mont soccer agency yapmaktadır. Miroslav Bjelos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miroslav Bjelos'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miroslav Bjelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Bjelos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Bjelos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Bjelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Backa

1 Temmuz 2011 yılında Radnicki Sid

1 Ocak 2013 yılında Backa

1 Haziran 2013 yılında Burlington SC

30 Ekim 2013 yılında Backa

1 Haziran 2015 yılında Burlington SC

1 Kasım 2015 yılında Backa

24 Ocak 2017 yılında Limón FC

1 Temmuz 2017 yılında Backa

25 Temmuz 2019 yılında Napredak

7 Ağu 2020 yılında Újpest FC

1 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Miroslav Bjelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Bjelos şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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