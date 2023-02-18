Nikola Vujadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vujadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vujadinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vujadinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vujadinovic 31 Temmuz 1986 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Karadağ,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Вујадиновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vujadinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nebojsa Vujadinovic yapmaktadır. Nikola Vujadinovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Vujadinovic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Vujadinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vujadinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Vujadinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vujadinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2005 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2006 yılında Radnicki Pirot

1 Temmuz 2007 yılında CSKA Sofya

1 Ağu 2008 yılında Udinese

1 Eylül 2009 yılında Alba Iulia

30 Haziran 2010 yılında Udinese

1 Ağu 2010 yılında Aberdeen FC

30 Haziran 2011 yılında Udinese

1 Ocak 2012 yılında Javor-Matis

30 Haziran 2012 yılında Udinese

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz

4 Kasım 2014 yılında Osasuna

16 Temmuz 2015 yılında BJ Enterprises

25 Ocak 2017 yılında Osasuna

7 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2019 yılında NK Domzale

2 Ağu 2020 yılında Sabah FK

30 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički

9 Şubat 2023 yılında Mladost GAT

Nikola Vujadinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vujadinovic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Vujadinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Crvena Zvezda Belgrad

Karadağ U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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