Milan Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Savic 19 Mayıs 2000 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Савић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Savic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Savic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Savic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/savic__milan/

Milan Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Partizan U15

24 Şubat 2015 yılında Kızılyıldız U15

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız U17

8 Temmuz 2018 yılında KV Mechelen U21

17 Ocak 2020 yılında Čukarički

24 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Milan Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Savic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Savic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad (2012-2015),Roter Stern Belgrad (2015-2018),KV Mechelen (2018-2020)

Bosna-Hersek U21 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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