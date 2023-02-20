Khalifa Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifa Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifa Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifa Ndiaye 7 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Katar,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Khalifa Ababacar N'Diaye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifa Ndiaye Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khalifa Ndiaye'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalifa Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifa Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifa Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifa Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail SC

21 Ocak 2018 yılında Al-Khor SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Duhail SC

19 Temmuz 2021 yılında Umm Salal SC

Khalifa Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifa Ndiaye şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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