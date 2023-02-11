Leonel Bontempo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Bontempo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Bontempo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Bontempo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Bontempo 1 Kasım 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Juan Daniel Bontempo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Bontempo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Leonel Bontempo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Bontempo'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Bontempo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Bontempo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Bontempo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Bontempo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Quilmes

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2016 yılında Racing

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Barracas C.

19 Ekim 2020 yılında CD Morón

5 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Leonel Bontempo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Bontempo şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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