Lewis Sinisterra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Sinisterra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Sinisterra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Sinisterra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Sinisterra 7 Şubat 2002 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Lewis Adrián Sinisterra Grueso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Sinisterra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Sinisterra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cortuluá futbol takımında oynamaktadır. Cortuluá takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lewis Sinisterra'nin Cortuluá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lewis Sinisterra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Sinisterra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Sinisterra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Sinisterra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cortuluá

Lewis Sinisterra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Sinisterra şuan Cortuluá takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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