Lucas Kahed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Kahed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Kahed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Kahed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Kahed 26 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Kåhed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Kahed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Lucas Kahed, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 30 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Kahed'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Kahed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Kahed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Kahed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Kahed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2018 yılında IFK U17

1 Ocak 2019 yılında IFK U19

30 Ekim 2021 yılında IFK Göteborg

Lucas Kahed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Kahed şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Kahed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Säffle FF, IFK Göteborg

İsveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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