Oscar Wendt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Wendt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Wendt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Wendt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Wendt 24 Ekim 1985 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Wendt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Oscar Wendt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Wendt'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Wendt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OWendt_17

http://www.instagram.com/OWendt_17/

Oscar Wendt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Wendt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Wendt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Wendt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında IFK Göteborg

1 Temmuz 2006 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2011 yılında Gladbach

15 Temmuz 2021 yılında IFK Göteborg

Oscar Wendt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Wendt şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Wendt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Skövde (1/1991-12/2002), IFK Göteborg (1/2003-12/2004)

İsveç takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ocak 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Nisan 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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