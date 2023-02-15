Suleiman Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleiman Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleiman Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleiman Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleiman Abdullahi 10 Aralık 1996 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleiman Abdullahi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emefie Aneke Atta yapmaktadır. Suleiman Abdullahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suleiman Abdullahi'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Suleiman Abdullahi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/its_s.abdullahi20/

Haberin Devamı

Suleiman Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Suleiman Abdullahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Suleiman Abdullahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleiman Abdullahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2015 yılında Viking FK

1 Temmuz 2016 yılında E. Braunschweig

21 Ağu 2018 yılında Union Berlin

30 Haziran 2019 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2019 yılında Union Berlin

16 Ağu 2020 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2021 yılında Union Berlin

15 Temmuz 2022 yılında IFK Göteborg

Suleiman Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleiman Abdullahi şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gee Lee Academy Jos, El-Kanemi Warriors

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.