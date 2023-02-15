Sebastian Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Eriksson 31 Ocak 1989 tarihinde Brålanda şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastian Anders Fredrik Eriksson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Eriksson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Sebastian Eriksson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 24 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Eriksson'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Eriksson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Seb_eriksson16

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Sebastian Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında IFK Göteborg

1 Ağu 2011 yılında Cagliari

30 Haziran 2012 yılında IFK Göteborg

1 Temmuz 2012 yılında Cagliari

1 Ocak 2015 yılında IFK Göteborg

25 Mayıs 2015 yılında Cagliari

26 Mayıs 2015 yılında IFK Göteborg

1 Temmuz 2018 yılında Panetolikos

18 Şubat 2019 yılında IFK Göteborg

23 Ocak 2020 yılında Genoa

24 Ağu 2020 yılında IFK Göteborg

Sebastian Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Eriksson şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Eriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Åsebro IF (-2006), IFK Göteborg (2007-2009)

İsveç takımında 17 numaralı formasıyla 20 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ağu 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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