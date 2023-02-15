Marcus Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Berg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Berg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Berg 17 Ağu 1986 tarihinde Torsby şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bengt Erik Marcus Berg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Berg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Berg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcus Berg'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Berg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcusberg.9/

Marcus Berg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcus Berg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcus Berg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Berg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında IFK Göteborg

10 Ağu 2007 yılında FC Groningen

17 Temmuz 2009 yılında Hamburg

21 Temmuz 2010 yılında PSV Eindhoven

30 Haziran 2011 yılında Hamburg

8 Temmuz 2013 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ain FC

13 Temmuz 2019 yılında Krasnodar

15 Temmuz 2021 yılında IFK Göteborg

Marcus Berg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Berg şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcus Berg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Velen (-12/2001), Torsby IF (1/2002-12/2002), IFK Göteborg (1/2003-12/2004)

İsveç takımında 9 numaralı formasıyla 6 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 90 maçta 24 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Şubat 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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