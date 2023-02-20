Luis Manuel Seijas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Manuel Seijas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Manuel Seijas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Manuel Seijas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Manuel Seijas 23 Haziran 1986 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Venezuela,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Manuel Seijas Gunther şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Manuel Seijas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tavares Agency LLC yapmaktadır. Luis Manuel Seijas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Manuel Seijas'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Manuel Seijas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lmseijasoficial/

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Luis Manuel Seijas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Manuel Seijas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Manuel Seijas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Manuel Seijas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Caracas FC

1 Temmuz 2005 yılında Banfield

1 Temmuz 2007 yılında Táchira

1 Ocak 2008 yılında Indep. Santa Fe

30 Ağustos 2011 yılında Standard Liège

1 Mayıs 2013 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2013 yılında Deportivo Quito

17 Ocak 2014 yılında Indep. Santa Fe

24 Haziran 2016 yılında Internacional

8 Mayıs 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Internacional

1 Temmuz 2018 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Phoenix Rising

Luis Manuel Seijas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Manuel Seijas şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luis Manuel Seijas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Caracas FC (-6/2003)

Venezuela takımında 13 numaralı formasıyla 18 Ekim 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 71 maçta 2 gol atmıştır.

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