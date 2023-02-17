Luke Mahady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Mahady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Mahady kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Mahady ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Mahady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Mahady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Mahady adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Mahady Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Mahady 26 Şubat 2004 tarihinde Kirkcaldy şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Mahady Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Mahady, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Luke Mahady'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Mahadyboyu ve yaşı kaç

Luke Mahady Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Mahady isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Mahady Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Mahady futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Celtic Jugend

1 Temmuz 2019 yılında Celtic U17

10 Eylül 2020 yılında Raith Rovers

13 Temmuz 2021 yılında Cowdenbeath FC

10 Ocak 2022 yılında Raith Rovers

14 Ocak 2022 yılında Burntisland

16 Mayıs 2022 yılında Raith Rovers

Luke Mahady kimdir

Luke Mahady Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Mahady şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inverkeithing Hillfield Swifts FC (-2014), Celtic FC (2014-2020)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luke Mahady nereli

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