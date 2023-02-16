Marcelo Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Freitas 1 Haziran 1994 tarihinde Limeira şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo de Freitas Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Freitas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Marcelo Freitas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Freitas'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Freitas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/mfreitas14/

Marcelo Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Freitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcelo Freitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Dyn. Dresden II

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2015 yılında Inter Leipzig

16 Ocak 2016 yılında FCO Neugersdorf

31 Ocak 2017 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2019 yılında Chemnitzer FC

26 Ağu 2019 yılında Nacional

1 Mart 2021 yılında Londrina-PR

1 Şubat 2022 yılında Chapecoense

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Marcelo Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Freitas şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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