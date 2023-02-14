Nicholas Ammeter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Ammeter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Ammeter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Ammeter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Ammeter 11 Aralık 2000 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsviçre,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Ammeter Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Nicholas Ammeter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicholas Ammeter'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Ammeter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicholas Ammeter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholas Ammeter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Ammeter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2016 yılında Aarau U18

7 Ocak 2018 yılında FC Aarau

11 Temmuz 2018 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2019 yılında FC Aarau

19 Kasım 2021 yılında BSC Young Boys

31 Aralık 2021 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

Nicholas Ammeter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Ammeter şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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