Nico Maier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Maier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Maier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Maier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Maier 2 Temmuz 2000 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Maier Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Nico Maier, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Maier'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Maier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Maier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Maier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Maier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U21

11 Ağu 2020 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2023 yılında BSC Young Boys

Nico Maier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Maier şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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