Stephane Cueni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Cueni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephane Cueni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stephane Cueni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stephane Cueni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Cueni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephane Cueni

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephane Cueni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephane Cueni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephane Cueni 14 Mart 2001 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,Yeşil Burun Adaları uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stéphane Edi Cueni şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephane Cueni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Stephane Cueni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stephane Cueni'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephane Cueniboyu ve yaşı kaç

Stephane Cueni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephane Cueni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephane Cueni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephane Cueni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2019 yılında Team Vaud U21

13 Ocak 2021 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

30 Haziran 2022 yılında Lausanne-Sport

4 Ağu 2022 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2023 yılında Lausanne-Sport

Stephane Cueni kimdir

Stephane Cueni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephane Cueni şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Stephane Cueni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Stephane Cueni nereli

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